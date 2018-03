Poco después de la aparición de los tráilers comenzó a circular el rumor de que habían tenido muy mala acogida, pero no es cierto. Los tráilers recibieron una nota muy positiva, pero la inmensa mayoría de los espectadores hizo exactamente el mismo comentario: queremos ver más escenas con Cable (Josh Brolin) y Domino (Zazie Beets).





Según la información a la que ha tenido acceso Collider, no se trata de sustituir ninguna escena de la película o de modificar las ya existentes, sino de añadir más metraje protagonizado por ambos personajes para aprovechar la buena acogida que han tenido. No parece un mal negocio. Las nuevas escenas ya se están rodando no supondrán un retraso del estreno, que sigue previsto para el 18 de mayo.





Fuente: Collider