kevin-benavides-2.jpg Kevin Benavides se sobrepuso a una caída y lidera el Dakar 2021.

El piloto norteño partió desde la décima colocación y en el kilómetro 330, a poco del final, se cayó y se fracturó la nariz, pero esto no le impidió continuar la competencia y finalizó un minuto por delante del chileno José Ignacio Cornejo. El australiano Toby Price llegó tercero.

benavides.jpg Así terminó Benavides la quinta etapa del Dakar.

https://twitter.com/martinbellidomb/status/1347162841518907393 Caida, fractura de nariz y victoria de Kevin Benavides ️ en la quinta etapa del #Dakar2021. Joan Barreda ha perdido mucho tiempo.



Clasificación General



1° K. Benavides

2° De Soultrait a 2m31s

3° Cornejo a 3m42s

4° Price 3m43s

5° Sunderland 6m6spic.twitter.com/ypRyUHKvU0 — Martín Bellido (@martinbellidomb) January 7, 2021

"He roto el GPS y me he hecho un corte en la nariz, que me ha hecho perder mucha sangre. He seguido atacando pese al dolor y al golpe en la nariz", destacó Kevin Benavides en la línea de llegada.

En tanto, su hermano Luciano Benavides largó cuarto en este tramo de 456 kilómetros con la Husqvarna y llegó 13ro. a más de 14 minutos de su hermano Kevin y se ubica 10mo. en la general, mientras que el mendocino Franco Caimi culminó 18vo. a 24 minutos y medio de la punta. Su posición en la general es 16to.