Algunas de las ofertas de este Cyber monday

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes en la Argentina con ofertas virtuales de hasta un 50 por ciento en diferentes rubros y la participación de más de 400 empresas que abarcan todos los rubros de retail, que tienen la expectativa de elevar las ventas y consolidar una reactivación del consumo.





Se llevará hasta el 1 de noviembre organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y permitirá a los consumidores adquirir ropa, viajes, electrodomésticos, deportes, automotriz, alimentos y bebidas y muebles, entre otras cosas.





En esta nueva edición se destaca una nueva sección de "megaofertas top" en la página oficial donde habrá 140 ofertas destacadas y auditadas.





Además continuará la sección de "megaofertas", donde la búsqueda es por rubros, con otras 6.000 propuestas de descuentos.





En este contexto, Movistar destacó que durante el CyberMonday con hasta un 50% de descuento en equipos 4G a través del canal de E-commerce de la compañía.





De esta manera, ingresando a www.movistar.com.ar/cybermonday2017 , los interesados podrán acceder a una amplia gama de smartphones con esta tecnología. .





Los equipos incluidos en la promoción podrán ser tanto para líneas nuevas como para cambio de equipo para el segmento individuos y para el segmento Negocios.





A su vez, la firma de informática Banghó participará del evento de comercio electrónico con hasta 20% de descuento en Desktops, 15% en Mini PC y 10% en Notebooks y Tablets.





Estos se podrán obtener los siguientes productos en 12 cuotas sin interés con todos los bancos, 1 año de garantía en toda la línea de equipos y 2 años en la línea gamer y envío gratis a todo el país.

Por su parte, Arenas Game anunció que ofrecerá más de 250 productos en oferta con descuentos de hasta el 30% en coleccionables, 20% de descuento en consolas, 10% de descuento en notebooks y promociones especiales para el mundo de los eSports.





En tanto, Motorola incluirá en el CyberMonday sus nuevos teléfonos celulares Moto C, Moto C Plus y Moto E4 Plus.