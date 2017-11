Marcone fue clarito: "No iba a protestar si cobraban penal"

Iván Marcone, el protagonista de la jugada polémica de Lanús-River, reconoció que la pelota le dio en la mano en la jugada de Ignacio Scocco y dijo que si cobraban penal no hubiera protestado.



El Gordo confesó que "no intenté tocar el balón con la mano" y sostuvo que "sabía que él me iba a enganchar".



"Mi idea era cortar con la rodilla. El enganche fue muy alto, nadie espera que lo hagan a esa altura. No tuve tiempo de sacar la mano ni tampoco sabía dónde ponerla, no llegué a ponerla atrás. La pelota me impacta a mí", afirmó.



Marcone reconoció que "no iba a protestar si cobraban penal porque es una mano que comprendo" y contó el diálogo que tuvo con el árbitro: "Roldán me dijo que vio una mano, pero que no fue intencional".



En declaraciones formuladas a TyC Sports, el mediocampista dijo que fue "fundamental para la remontada la charla que nos dio el Laucha (Acosta) en el entretiempo".



Así fue la mano de Marcone



manolanus