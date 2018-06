Presentación de buzos en Mendoza: esto se va a descontrolar

Otro problema es la rivalidad entre las escuelas que late detrás de esta ceremonia. Muchos chicos, en los espacios públicos, imitan el comportamiento de un barrabrava: se insultan, cantan canciones agresivas, se amenazan por redes sociales, discriminan, rompen plazas, se agreden físicamente, pintan propiedad pública y cortan las calles a punto tal de tener que recurrir al acompañamiento de preventores municipales en cada presentación. Todo filmado y compartido -con inconsciente orgullo- en las redes sociales por los mismos alumnos.





Para colmo la cosa empieza antes: en una previa que, vaya uno a saber por qué, tiene que ser una vigilia durante toda la noche anterior con la ingesta de mucho alcohol. Pésima idea para concurrir a la escuela al otro día, o para encontrarse con estudiantes vestidos de otro color en una plaza.





Estas previas se hacen en casas de los mismos alumnos, con el consentimiento de los padres, lo que es más preocupante todavía.





El fenómeno no termina ahí. Al año siguiente los chicos festejan el aniversario de la presentación y repiten la ceremonia con la previa y todo. Los docentes deben finalmente lidiar con alumnos que se presentan, al día siguiente, en calidad de bulto a la escuela y se duermen en horas de clase.





Hace poco un amigo docente habló con con un grupo de alumnos de nivel secundario. Les preguntó si sabían la fecha en la que debían festejar el aniversario de la presentación del buzo. Respondieron al unísono sin la menor duda. Luego les preguntó si sabían el año de la Revolución Francesa. El silencio fue sepulcral. "¡Vamos chicos! Es fácil, es una escalerita, mil... setecientos ..." dijo mi amigo. No hubo respuesta. Sólo quejas por las preguntas "tramposas". La mayoría de estos chicos terminan la secundaria a fin de año.





¿Y el Estado?

Hace poco me enteré, pero no lo pude confirmar, que hay un concurso gubernamental -no sé todavía si municipal o provincial- en el que los diferentes cursos buscarán obtener el premio al mejor video de presentación de buzos.





Si la acción se lleva a cabo, habrá que ver cuál es el objetivo. Si lo que se busca es ordenar estos festejos, premiar el esfuerzo, estimular la creatividad, disminuir las rivalidades, los destrozos y las amenazas en las redes sociales, está perfecto. Pero si solamente apunta a acaparar un fenómeno popular con fines políticos, esto se va a descontrolar.