Claudio Capezzone: De la biblioteca al pasto

El Lic y profesor Claudio Capezzone dictara un seminario vía zoom. Sábado 7 de noviembre Fundamentos teóricos _ práctico de la planificación direccionada a varios contextos. Sábado 14 de noviembre Requerimientos determinantes de los procesos de formación, perfeccionamiento, rendimiento, alto rendimiento, maestría y longevidad deportiva, adaptando sus conocimientos a cada ámbito de desempeño: escolar, deportivo/competitivo, municipal o adulto Sábado 21 de noviembre Variabilidad de métodos de entrenamientos de las distintas velocidades y resistencias, su relación con la fuerza y su implementación, secuenciación, y temporización, desde la escuela a los JJOO Sábado 28 de noviembre Conceptualización de la carga como eje central de la actividad motora. Su transferencia al campo disciplinar (práctica) en distintos niveles de forma y especialidad Los interesados deben comunicarse por whatsapp 2613162174 / 2613697943 o bien al email: capezzonentrenador@gmail.com