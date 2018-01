Durante el último fin de semana, Zulma Lobato fue víctima de un violento hecho mientras se encontraba de vacaciones en Mar del Plata . La mediática había ido a ver una obra de teatro y fue brutalmente golpeada por un taxista luego de subirse al auto del mismo.





"El sábado 27 fui a ver el espectáculo de Mariquena del Prado, después fui a cenar y se había hecho las cuatro de la mañana. Y como soy una persona tan conocida ya no puedo arriesgarme en estar caminando por la calle sola y justo en la esquina había un taxi, me lo tomo hasta el hotel que son unas 15 cuadras... Siempre por esa distancia me cobraban entre 60 y 65 pesos, pero cuando llego al hotel me quiso cobrar 100 pesos. Le dije que me estaba estafando y que era un sinvergüenza, fue una discusión bastante fuerte que ya no recuerdo todo lo que le dije", relató Zulma.





Y luego agregó: "A todo esto, la conserje del hotel al verme llegar abre la puerta y lo que yo menos pensé que el tipo iba a bajar a pegarme... Se baja del taxi, entra al hotel y me pega una patada en la espalda quedando tendida en el piso con un dolor terrible... La conserje pega un grito y el hombre sale disparando".





Por el momento, el taxista continúa prófugo y Zulma ya realizó la denuncia en la Fiscalía. "Fui al día siguiente a la comisaria e hice la denuncia. Me dijeron que después tenía que ir a la Fiscalía para que tome conocimiento de lo que le pasó. Fui al otro día y me dicen que lo que me pasó fue una discriminación de género y que tengo que hacer una denuncia penal, cosa que no se hizo cuando fui a la comisaria que me hicieron una denuncia simple que no sirve para nada. Me hacen todo de vuelta y quedó todo ahí. Pasé un momento horrible, hace tres años que vengo a Mar del Plata y nunca viví nada así", remarcó Zulma.





Por último, indicó: "El tipo me dio el ticket de lo que me cobró y ahí están los datos. Espero que lo encuentren y lo puedan procesar. Pero la Justicia acá no hace nada a veces, espero haga algo y le cobren una multa. Lo que viví fue discriminación y hay muchas denuncias sobre eso".