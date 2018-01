En su regreso el lunes a " Los Ángeles de la mañana ", la panelista contó que bloqueó a su marido en el WhatsApp.

"Se pone muy pesado, lo bloqueé esta mañana porque quiero pasar el día en paz. Diego se pone muy pesado, reiterativo, me molesta que me ponga: 'Bajé del avión', 'Ya llegué', 'Estoy en la Panamerica no te puedo contestar'", comentó la rubia.





El comentario causó risas en todos sus compañeros de ciclo. Además contó cómo la pasaron en las vacaciones.