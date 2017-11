Winograd discutió al aire con Kusnetzoff, pero ya bajó un cambio

El sábado por la noche, Jacobo Winograd estuvo en la mesa de "Podemos hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff por Telefe.





El mediático tuvo un fuerte cruce con el animador, debido a Lionel Messi. Jacobo, en un momento, quiso opinar sobre la Pulga y el conductor lo cortó en seco.





Winograd habló de este tema y otros: "Estoy muy contento que me abrieron las puertas en AméricaTV con Pamela a la tarde y con 'Intrusos', en lo de Andy me llevó Endemol el sábado a la noche a 'Podemos hablar'. Anduvo muy bien, hicimos 8 puntos, Mirtha hizo 9 puntos pero dura menos. No ganó la franja como ella dice, no dice la verdad la señora, con todo respeto por la Chiqui".





Y comentó: "En un momento, discutimos con Andy porque preguntó sobre infidelidad y le dije que se volteaba familias enteras, que era un pirata. Se enojó. Después le dije que Messi era el mejor, el número uno, y me dijo que en su programa nadie criticaba a Messi. ¡Yo lo estaba defendiendo!".





"Hablé de algunos periodistas que desinformaban con el tema de mi hija, dijeron que estaba alcoholizada. Discutimos, pero quedó todo bien, con Andy la mejor. María O'Donell se fue antes, parece que tenía un compromiso. La pasamos muy bien. Espero que Andy no esté enojado, la mejor con él y con Endemol, me trataron muy bien".





Para completar, Jacobo adelantó: "El 19 de diciembre voy a estar con Fátima Florez vendiendo chocolatines, pochoclos y chizitos en su espectáculo, después me voy. Es un ingrediente. Vamos a estar en el Teatro Roxy con producción de Lino Patalano".