Vuelve a la tele

Tras dos meses de vacaciones, Verónica Lozano se prepara para volver a la pantalla de Telefe. La propia conductora le confirmó la fecha del debut de "Cortá por Lozano".

"Vuelvo el lunes 12 de marzo", dijo tras ser consultada sobre el día de su regreso. Por otro lado, se dice que el ciclo cambiaría de horario: de las 19 pasaría a las 15:30.

"Todavía no sé en qué horario vamos a ir, me encantaría saberlo", indicó. También se supo que habrá cambios en sus panelistas: no serán de la partida este año Agustina Kämpfer , quien fue mamá el año pasado, y Lío Pecoraro, que se pasa a Canal 9 con Maju Lozano