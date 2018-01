Vicky Xipolitakis realizó como en los últimos años una campaña solidaria previa a la Nochebuena y llevó, disfrazada de Mamá Noel, decenas de regalos al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Pero su presencia generó una gran repercusión que terminó en polémica, ya que una ex paciente de ese centro médico denunció en las redes sociales que a ella no la dejaron ingresar a llevar sus presentes navideños por culpa de la mediática.

"Hola! Mi nombre es María Agustina Hermosa, tengo 25 años y a los 45 días de haber nacido me operaron de píloro en el Hospital Ricardo Gutiérrez", comenzó explicando la joven en cuestión en su cuenta de Facebook, donde dio a conocer el caso.

Y continuó: "Un día como hoy luego de realizada mi cirugía, una familia me regaló mi primer juguete, un hermoso conejo de peluche. Desde ese momento hasta el día de hoy, todos los primero de enero, junto con mi familia concurrimos a dicho hospital regalando juguetes a esos niños que están pasando por un feo momento".

Luego de contar su propia historia, María Agustina explicó que este 1º de año, "por primera vez, luego de 25 años", ella y su familia no pudieron entregar los regalos en cuestión por culpa de "un acto ridículo de un personaje mediático", en referencia a Vicky, ya que "las autoridades del hospital decidieron denegarle el ingreso a todas las personas ajenas a la institución".

"¡Enojo y bronca es lo que tenemos con mi familia para con esta mediática! ¿¡Cómo esta persona concurrió a este lugar y se sacó fotos con pacientes oncológicos!? ¡Años hace que realizamos esto y nunca se nos cruzó por la cabeza sacarnos fotos! Esperamos poder contactarnos con las autoridades del hospital para que nos dejen entregar los regalos en los siguientes días. Les pido a mis contactos que compartan mi historia así podemos mover cielo y tierra para entregar estos regalos!", finalizó la joven.

Embed Gracias a ustedes por llenarme de felicidad, hacerme crecer como persona y darme tanto amor!!! #LaUnicaVerdadLaPalabraySonrisaDeLosNenes,LaPalabrasDelosPadredYDeLasDocQHastaElDíaDeHoySigoEnContacto #AunqueHagaMilGrAdosDeCalorElTrajeDePapàNoelSaleIgual ❤️ https://t.co/hFIwAta94H — Victoria Xipolitakis (@VXipolitakisOK) 3 de enero de 2018

Xipolitakis aseguró que las fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram con los niños internados en el Hospital fueron imágenes que le enviaron "familiares de los chicos" y que sus padres autorizaron la publicación de las mismas. "No tengo mucho para contestar, me quedo con la palabra de los nenes y sus sonrisas que fue lo más importante. Sigo en contacto con los doctores y los padres, y si alguien necesita ir ya que es muy difícil de entrar porque hay seguridad que se comunique conmigo para dar una mano porque los nenes lo necesitan", indicó.

"Con respecto a las fotos, fueron fotos que me pasaron los familiares, la mayoría, y con autorización de ellos. Esto se trata de dar amor y recibir amor. Las puertas del hospital están abiertas para todos y hay que dar felicidad. Yo soy muy humilde y me quedo con las palabras que me dijeron los nenes y sus papás. Fue algo muy lindo y hay que contagiarse para hacer el bien. Hay muchos que estudian y se preparan para ser profesionales, yo me preparo para ser profesional desde lo humano. No hay plata que no pague toda la felicidad y el amor que me llevo por estar con estos nenes", remarcó.





Por otro lado, reveló que está a punto de abrir su propia Fundación para niños: "Hace mucho tiempo que estoy tratando de tener mi fundación. Todos en esta vida estamos para una función y la mía es dar felicidad. Deseo mucho tener mi propio rinconcito de luz con chicos que están en situación de calle. Ellos necesitan amor, que le den comida y estudien. Me está costando porque me dejan sola ya que muchos lo ven como un lavado de dinero, y todo el tema de la AFIP que es complicado. Pero creo que me van a terminar ayudando mis hermanos de la vida, Galo y Leo. Creo que en los próximos días estaré firmando el contrato para tener la fundación. Hace un año que vengo juntado para cumplir este sueño. Quiero un lugar de mucha felicidad".