Verónica Ojeda: "No necesito que Dalma me quiera"

A esta altura de los acontecimientos, si existe un clásico en la televisión argentina es la pelea que desde hace años mantienen Verónica Ojeda, ex de Diego y las hijas del ex crack. Este martes, de visita a Los Ángeles de la Mañana, la mamá de Dieguito Fernando volvió a disparar contra una de las hermanas Maradona: Dalma... aunque también la ligaron otras personas.

"Ellas hacen públicas las cosas. Yo les cuento las cosas a ustedes porque Dieguito es público. Yo tengo que salir a defender a mi hijo. Cuando Dieguito pueda sentarse solo a hablar en las cámaras, yo me corro. Ellas ya tienen 30 años y se pueden defender ante una cámara. Dieguito, no, por eso yo me siento delante una cámara", arrancó Ojeda.

Pero luego de disparar contra las hermanas, Verónica Ojeda apuntó Yanina Latorre luego de que la panelista le señalara algunos errores que había cometido en la relación con Dalma y Gianinna: "Escuchá una cosa, "Yaninita", vos no fuiste respetuosa conmigo en otro programa. Fue hace poco. Te quería aclarar una cosa y vos dijiste 'yo no quiero hablar con Verónica Ojeda, sacala sacala'. Vos bardeaste al Teatro Victoria. Yo soy respetuosa con ella. Lo único que te pido es que no me bardees ni a mí ni a mi familia".

