Verónica Ojeda: "Mis abogados estarán a disposición de la Justicia"

"Hace un año y medio que Diego no nos visita. No conoce a su hijo. Nunca estuvo un día entero con Dieguito. Me gustaría aclarar las cosas con él", comentó la mamá de Dieguito Fernando en "Intrusos".





En medio del relato de la rubia en AméricaTV, Matías Morla, el abogado de Diego, salió al aire y afirmó que Maradona le iba a iniciar acciones legales "por daños y perjuicios de todas sus manifestaciones".





Ojeda ante esta intención de Maradona de llevarla a la Justicia, contestó: "Que haga lo que se le plazca. No me Importa. Mis abogados estarán a disposición de la Justicia".





Veremos cómo sigue el conflicto.