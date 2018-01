A pesar de haber limado asperezas tiempo atrás, Elizabeth Vernaci volvió a abrir fuego contra Mario Pergolini, durante una entrevista que la locutora concedió a Perfil, en las que además, habló de su carrera y la situación actual de los medios de comunicación.

En medio de la charla, "La Negra" contestó acerca de la reciente carta abierta que escribió Pergolini, en la que habla sobre "el final" del formato tradicional de radio y televisión.

"A Mario lo quiero a pesar de quién es", arrancó Vernaci. "Hemos pasado de todo, porque creo que no frenó mi salida de Rock and Pop. Lo aprecio igual; siento que hace lo que puede", explicó luego.

Y agregó: "Como laburante, la carta me cayó como el culo. Lo que más me molesta de él es que dice siempre que la radio terminó. Andate, entonces. No existe porque a vos no te escuchan. Eso es lo único que me jode. El resto, cada uno sabe cuándo va con Mario a qué se expone. Se movió toda la vida así. Lo querés o lo odiás... yo lo quiero", aclaró.