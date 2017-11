Desde hace varios años, Úrsula Vargues viene soportando un acoso continuo por parte de un usuario ficticio que se autodenomina "Alfredo Alcoba".





Esto expresó la periodista y panelista de "Nosotros a la mañana" en su cuenta de Twitter. Lo hizo porque está cansada de que nadie haga nada y de que el tema se esté tornando bastante oscuro.





Vargues expresó: "Hace dos años q sufro el acoso de éste hombre. No lo conozco. Un día me siguió en su auto y sabe dónde vivo. Me llama a mi cel reiteradamente y se saca fotos tocándose. Hice la denuncia pero la policía dice no poder ayudarme xq no hay vínculo. Me ayudan a denunciarlo. Gracias!".





Y luego agregó que el tema está en manos de la Justicia ya que radicó la correspondiente denuncia en sede policial, aunque también contó que no se podía hacer nada.





Más tarde contó que la hija del sujeto la llamó para decirle que su padre es un paciente psiquiátrico y por ello sacó la foto del sujeto.





Embed Quiero contarles q se comunicó conmigo la hija del hombre q me acosa y me dijo q su padre es paciente psiquiátrico. Q no sabían lo q estaba sucediendo y q tomarán cartas en el asunto. Sacaré la foto de Twitter a pedido de la flia. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 8 de noviembre de 2017



Embed También debo decir q el comisario de Florida se comportó súper bien conmigo. El tema no depende de él. La justicia no me da respuestas. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 8 de noviembre de 2017