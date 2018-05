Moses Farrow, el hijo de 40 años del cineasta Woody Allen y la actriz Mia Farrow, salió en defensa de su padre al negar que haya abusado sexualmente de su hermana Dylan Farrow cuando era niña, tal como ella lo denunció, y acusó a su madre de maltratos físicos.





"Soy una persona muy reservada y no estoy nada interesado en la atención pública, pero dado los ataques increíblemente inexactos y engañosos a mi padre, Woody Allen, creo que no puedo seguir en silencio mientras continúa siendo condenado por un crimen que no cometió", escribió Moses en su blog, de acuerdo a lo publicado por la agencia DPA.





Bajo el título "A son speaks out", el hijo de Allen incluso cargó contra su madre, a la que acusó de maltratos físicos tanto a él como a sus hermanos y de "lavar el cerebro" de sus hijos.





Woody Allen fue acusado por Dylan Farrow de haber abusado de ella cuando era una niña, sin embargo el cineasta rechazó estos dichos, a los que calificó de "falsos e ignominiosos".





Los señalamientos de Dylan a su padre comenzaron en 1992 cuando el cineasta y la actriz Mia Farrow terminaron su relación, sin embargo no hubo avances en las investigaciones judiciales.





Tras esa ruptura, Allen se casó con su hijastra Soon-Yi, de 20 años, lo cual provocó innumerables polémicas.