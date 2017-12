Un año de escándalos mediáticos

Uno de los escándalos mediáticos del año sin dudas, fue el que involucró al exfutbolista Diego Latorre y a la modelo Natacha Jaitt, tras la difusión de un diálogo erótico entre ambos que explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación.

gif-animado-natacha-jaitt-y-diego-la-torre.gif



También circuló un video de un encuentro entre el actual comentarista de fútbol y Jaitt que derivó en peleas en los programas de chimentos de la tarde, en causas judiciales, y en allanamientos.





Pero no sólo el escándalo Latorre - Jaitt convulsionó al mundo del espectáculo en 2017, sino también las declaraciones de actrices, actores y productoras que se animaron a denunciar haber sido víctimas de acoso y abuso sexual, causaron un gran revuelo.





Si bien el destape comenzó en Hollywood con la denuncia hacia el productor de cine Harvey Weinstein, en Argentina varias mujeres se animaron y así por ejemplo, se conoció el caso del periodista Ari Paluch, quien fue acusado por una microfonista, dos locutoras y una maquilladora.

ari paluch.jpg



Otro de las denuncias fue la de la modelo y actriz Calu Rivero quien decidió hacer pública una carta en la que relató el acoso que dijo haber sufrido en 2012, cuando trabajó con Juan Darthés en una tira en la que eran protagonistas y a la que ella renunció.

calu rivero 4.jpg



"Cinco años de silencio por miedo a ser tomada por la chica problemática en el contexto que más amo: el actoral. Cinco años de silencio por no estar preparada para enfrentar la catarata de agravios que recibe quien pone en evidencia la conducta inapropiada de un galán, padre de familia, felizmente casado", fueron las palabras escritas por Calu en la carta.





La joven no se equivocó, ya que tras conocerse la noticia, en los medios no hay quien no deja de cuestionarla y poner en duda lo que cuenta, pero por otro lado hay muchas personas que manifestaron el apoyo a sus dichos, como Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jimena Barón, Kevin Johansen, Ludovico Di Santo quienes compartieron la carta en Twitter y sumaron al posteo la consigna #NOesNO.





También durante este año que está a punto de finalizar se conocieron denuncias de abuso sexual contra futbolistas, una de ellas, contra el exjugador de Boca y River Jonathan Fabbro, quien está preso en México a la espera de ser extraditado por un pedido de la justicia argentina que investiga una denuncia por abuso de una niña de 11 años.

fabbro.jpg



Fabbro también tiene abierta otra causa en Paraguay en la que está siendo investigado por otro presunto caso de abuso y también contra una menor.





Una polémica que se generó ni bien comenzó el año, fueron los dichos homofóbicos y despectivos hacia las mujeres del "Chaqueño" Palavecino en la 27º Fiesta Nacional del Chamamé, los que le valieron una denuncia ante el INADI.

chaqueño.jpg



Pero no todo en el mundo de los famosos fueron denuncias y sentencias: una de las grandes noticias del año, de la que se hicieron eco los medios del mundo, fue el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes después de una década de noviazgo, dieron el sí en Santa Fe y coronaron la noche con una mega fiesta realizada en el hotel "City Center", de Rosario a la que concurrieron más de 300 invitados.





El país también celebró los premios que recibieron en San Sebastián el actor Ricardo Darín por su trayectoria, y la actriz Sofia Gala Castiglione por su papel en la película "Alanis".





Durante 2017 fallecieron varias figuras del espectáculo como los actores Zalo Pasik, Pablo Cedrón, Federico Luppi y Lito Cruz, la cantante María Marta Serra Lima, y los escritores Ricardo Piglia y Abelardo Castillo.





Otras de las personalidades que murieron este año fueron el cantante Horacio Guarany, los periodistas Edgardo Antoñana y Andrés Perciavalle, y el humorista gráfico Landrú.