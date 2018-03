Un amor conflictivo

Son jóvenes, millonarios y exitosos y sin embargo, parece que no pueden ser felices. La historia de amor entre Justin Bieber y Selena Gómez volvió a foja cero con una nueva separación, que una vez más está atravesada por los rumores, las redes sociales y los celos de la madre de la intérprete, quien está convencida de que su hija está volviéndose a equivocar, en una suerte de recreación de la pelea entre Capuletos y Montescos, pero en el siglo XXI.

Los jóvenes tenían 16 años cuando se conocieron en 2009, en una cita arreglada por el representante de él y la madre de ella. En principio fueron amigos, pero a los pocos meses comenzaron a ser novios y los fanáticos llamaron "Jelena" a la pareja. Su primera aparición pública fue en una fiesta post Oscars de Vanity Fair en 2011. "No me gusta esconderme, eventualmente voy a enamorarme y a explorarme a mí misma", explicó la morocha.

En 2011, la pareja compartió su primer beso en público durante los premios Billboard, cuando él se llevó varias estatuillas y su carrera parecía imparable. Días más tarde, el galán alquiló y cerró el estadio Staples Center de Los Ángeles para cenar a la luz de las velas en el centro del lugar y proyectar Titanic.

En noviembre de 2012, en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de él, Gómez decidió, con el corazón roto, alejarse. Pero a los pocos meses, se los volvió a ver juntos y él subió una foto a Instagram abrazándola. Así estuvieron con idas y vueltas hasta que en 2014 llegó el punto final.

Ése fue el inicio de una etapa oscura para Bieber, llena de excesos y apariciones erráticas, mientras que Gómez se concentró en su carrera. "A veces uno debe aprender lecciones de la peor manera", escribió ella en un tuit, que luego borró, y que todos entendieron que era para su ex.

Mientras a Bieber se lo relacionaba con decenas de mujeres -como la supermodelo Hailey Baldwin, Kourtney Kardashian o Kendall Jenner- ella comenzó a salir con el DJ Zedd, pero en un concierto tomó un cartel de un fan que decía "¡Casate con Justin!" y bromeó al respecto.

En enero año pasado ella pareció superarlo definitivamente al presentar oficialmente al rapero The Weeknd como su novio, con el que visitó Buenos Aires, pero se separaron en septiembre de manera sorpresiva. Él borró todas las fotos de la pareja en Instagram y ella desapareció del ojo público. Luego se sabría que había recibido un trasplante de riñón de una amiga.

Quien estuvo junto a la cantante durante todo ese proceso fue su madre, Mandy Teefey, quien nunca ocultó su desagrado hacia el cantante de Sorry, a quien considera una mala influencia y el responsable de las rupturas previas. Por eso muchos se sorprendieron cuando aparecieron fotos de Bieber y Gómez juntos en noviembre. Sin esconderse de los paparazzi, se mostraron andando en bicicleta en Westlake Village, California, cenando juntos y hasta yendo a una Capilla.

Desde el comienzo, Teefey desaprobó la reconciliación. La prensa estadounidense tiene bien documentado el enfrentamiento, que incluye la prohibición de llevar a Bieber a la cena de Acción de Gracias de 2017, una fecha de hondo significado en Estados Unidos. Unos días después, madre e hija dejaron de seguirse en Instagram.

Pero el vínculo entre los cantantes siguió creciendo. La última vez que se los vio juntos fue hace unas semanas en un viaje relámpago a Jamaica por el casamiento del padre de Bieber. Incluso, Gómez le deseó feliz cumple a su amor en Instagram, en donde ella es la persona con mayor cantidad de followers, 132 millones. "El 1 de marzo de 1994 nació alguien que conozco y que resulta ser super cool. Boom", lo que fue interpretado como la oficialización del vínculo.

Ahora, sin embargo, vuelven a estar separados y la razón parece ser la familia de ella. "Selena y Justin decidieron tomarse un descanso principalmente por la desaprobación de la madre de Selana a Justin. La familia de Justin ama a Selena, pero la familia de Selena todavía no confía en Justin. Selena ha tratado de convencer a su familia de que Justin ha cambiado, pero ellos siguen pensando que no", le aseguró una fuente a la revista US Weekly.

Es difícil saber si éste será el capítulo final del romance pero todo parece indicar que hasta que Bieber no logre seducir a su suegra, seguirán separados.