La mediática actriz Silvia Süller sería operada este jueves en una clínica porteña donde fue internada de urgencia tras sufrir en las últimas horas un infarto agudo de miocardio.



"Silvia tuvo un infarto agudo de miocardio. Hoy la operan... les pido a ustedes que siempre han sido una familia para nosotros que recen por ella. Gracias", escribió su hermano Guido en su cuenta de Instagram.



Silvia, de 60 años, sufrió un infarto este miércoles y debió ser internada de urgencia en el hospital Ramos Mejía.



Entre la medianoche y la madrugada de este jueves, diferentes versiones sobre su salud invadieron las redes sociales.



Las versiones que se reproducían en las redes llegaron a hablar hasta de suicidio, estos rumores se apoyaban en el mal momento que atraviesa desde hace muchos meses la ex vedette, que llegó a admitir en numerosas ocasiones su ocaso y sus problemas, enfrentada con su familia y en una situación económica tan precaria que llegó incluso al recurso desesperado de demandar por alimentos a sus propios hijos.



La incertidumbre creció hasta que a la 1:13 de Guido se encargó de informar lo que estaba pasando a través de sus cuentas de Twitter e Instagram: "Silvia debió ser internada tras sufrir un infarto agudo de miocardio" y que será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.



No agregó más datos, pero según trascendió el estado de la actriz es delicado.



"Les pido a ustedes, que siempre han sido una familia para nosotros, que recen por ella. Gracias", publicó el arquitecto y ex comandante de a bordo.



Desde ese momento se multiplicaron los mensajes de fuerza para Silvia.



Antes de aparecer en televisión, Süller se dedicó al modelaje, saliendo "Reina de la Primavera" de su colegio y participando en varios desfiles, resultando ganadora de muchos de ellos.



Un día cuando acompañó a su hermano Guido al Canal 9 un asistente le dijo que necesitaban una modelo para un programa, ganó el casting y comenzó su vida televisiva siendo secretariA en el programa "Grandes Valores del Tanto", que conducía Silvio Soldán.



Süller y el conductor se enamoraron, y al cabo de un tiempo comenzaron una relación amorosa que le dio la oportunidad de coconducir junto a Silvio el programa "Domingos para la Juventud".



Süller y Soldán tuvieron un hijo y se separaron en 1992. En ese mismo año trabajó en "Calabromas", una comedia con Juan Carlos e Iliana Calabró. En 1997 fue panelista del programa de Jorge Rial "Increíble pero Rial".



En 1994 hizo su debut en el teatro de revista, protagonizando "Tanga Feroz" junto a Jorge Corona y Alberto Anchart, entre otros.



En 1995 fue parte del elenco de "La noche de las pistolas frías", junto a Marixa Balli, María Fernanda Callejón y Alejandra Pradón.



En 1997 protagonizó, con un éxito considerable, "Ricos y Fogosos" junto a Jorge Corona, Mónica Ayos y otros.



En ese mismo año sacó su primer y único CD Süllermanía, con canciones mediáticas que ella había popularizado como "El chizito de Jacobo", "El beso seco", "El Equipo de la Süller" y "El Ventilador o Süllermanía".



En 1998 protagonizó la obra teatral "Armatetón" y al año siguiente "Corona 99". Pero renunció a ambos espectáculos por problemas con el elenco, y el 29 de diciembre de 1998 debutó en "El show del chiste", como parte de la temporada de verano.



En el año 2000 protagonizó "Y dicen que somos aburridos, la joda continúa" junto a Tristán, Beto César y José Luis Gioia.



En 1999 formó parte del elenco de "El festival del chiste".



Fue vedette principal de varios espectáculos teatrales como "Corona al gobierno, Süller al poder", junto a Jorge Corona.



En la temporada de verano 2002 protagonizó "Asociación ilícita para el humor", un espectáculo donde se refería indirectamente al famoso caso de Giselle Rímolo, una mujer que ejercía ilegalmente la medicina particular y que era entonces novia de su ex pareja Silvio Soldán.



En 2003 protagonizó un espectáculo de teatro de revista donde compartió cartel con Nazarena Vélez; en la temporada de verano de 2004 encabezó "Humor Gitano" junto a Marcelo Polino, Marixa Balli y Ethel Rojo, bajo la producción de Luciano Garbellano, en Villa Carlos Paz.

Su último trabajo teatral data del año 2016 en la comedia "Divas Nac & Pop".