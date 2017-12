Tortonese vuelve con la negra Vernaci

En la tarde del lunes, se supo que Humberto Tortonese volverá a sentarse al lado de Elizabeth Vernaci en "Black and Toc", el programa de Radio con vos.

El actor y humorista, que había abandonado el ciclo durante este año, le confirmó a este portal que regresará a partir del 15 de enero.

Tortonese comunicó la noticia en el mismísimo programa y de esta manera queda confirmado que se suma al equipo que compone Vernaci y Wlater Garbarino.

"La verdad es que estamos muy contentos los dos. Cuando yo me fui la radio estaba rara y yo me fui hacer teatro... Y cuando uno se va no sabes si vas a volver. Volver tan rápido después de un año casi donde ahora la situación está más difícil la verdad que es divino. Esperemos disfrutar y hacer disfrutar a la gente", señaló Tortonese en diálogo con PrimiciasYa.com.