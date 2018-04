Tomasito peluquero: "Las clientas me preguntan de todo y yo cuento la posta"

Embed Al fin me dieron mis diplomas asi que Oficialmente Estilista Profesional pero prefiero que me digan El Joven manos de tijeras pic.twitter.com/wIB4zoOMmI — tomasito suller (@soytomasito) 10 de abril de 2018



El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el mediático quien explicó sobre esta pasión por las tijeras.





tomasito suller 2.jpg



"El tema de la peluquería siempre lo hice por hobby, le cortaba a mis amigas y vecinas. El ante año pasado me recibí de diseñador de indumentaria y me dediqué más a eso", comentó.



"Cuando vuelvo el año pasado a vivir a Córdoba capital empiezo a estudiar peluquería para tener el título y aprender técnicas que no sabía. El año pasado, en diciembre, ya me había recibido y me entregaron el diploma ayer. Ahora puedo decir que soy estilista profesional con matrícula y todo".





"Di con una amiga que hace mucho no veía, Andrea Milcovich, y estoy trabajando en su peluquería en un barrio de Alta Córdoba. Ella me enseña con su experiencia", agregó.





"La gente me mira sorprendida y todos me preguntan si lo de la tele está armado y siempre me preguntan por Guido y Silvia y yo cuento la posta, en la tele no se puede ser cien por ciento sincero".





"A la gente le encanta saber la cocina del show, me cuelgo hablando con las clientas y se van chochas. Me preguntan y yo cuento. Por lo general me preguntan cuál es el más bueno, esas cosas", finalizó Tomasito.













