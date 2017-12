Todos sus secretos

Flavia Palmiero dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó sus secretos para lucir una figura privilegiada a los 51 años.

"Hago gimnasia. Entreno con Aldo Giménez que es mi entrenador más o menos tres veces por semana. Aparatos, pesas y un poco de aeróbico. Todos ejercicios combinados", explicó la actriz y conductora.

El fin de semana, Flavia cautivó a sus seguidores de Instagram con fotos en la pileta: "Después voy a Be Cool que es el centro de estética que soy la imagen y dos veces por semana me hago un tratamiento en la cara. Es un tratamiento que reactiva el colágeno natural de la piel".

"Dejé de comer harinas hace ya varios meses, desde mayo. No hago dieta pero un poco me cuido y básicamente es eso. Y además me tomo un jugo de limón a la mañana antes de desayunar", cerró sobre sus cuidados.