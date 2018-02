Tinelli le contestó a La Bomba Tucumana por el Bailando

El viernes, entrevistada por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez, Gladys "La Bomba Tucumana" se postuló para el jurado del Bailando, en lugar de Pampita, quien este año no estará presente en el estrado del certamen.

"No sé si me convocarán. Lo que sé es que anduve bien el año pasado. Si me llaman, lo pensaré con mi hijo y con mi manager. Me encantaría ocupar el lugar de Pampita en el jurado, porque yo sería la voz del pueblo", afirmó. Y agregó, en cuanto a sus devoluciones a las parejas: "Voy a decir lo que siento. Soy una persona común de la calle y pienso lo que piensa la gente en su casa".

Pero luego de que Gladys construyera castillos en el aire, imaginándose entre los notables del estrado, Marcelo Tinelli –quien tiene la última palabra en el armado del certamen- se pronunció a tiempo antes de que la mamá de Tyago Griffo continuara soñando despierta.

"Si atendemos todos los pedidos para integrar el jurado del #Bailando2018 , tenemos que hacer una mesa gigante con 20 personas que juzguen jaja", tuiteó el conductor, dando por tierra con el anhelo de la Bomba.