Tinelli furioso con Lourdes Sánchez: "Desubicado tu comentario"

En aquella oportunidad, junto a Gabo Usandivaras, al recibir el bajo puntaje, Lourdes rompió en llanto y disparó: "Te juro que no hace nada (por el Chato Prada). Dicen que tengo coronita, para mí, no. Acá adentro siento que no hace anda por mí", dijo la bailarina acerca de los comentarios que la señalaban como privilegiada por ser la mujer de la mano derecha del conductor.





El tiempo pasó, y la herida en Lourdes parece no cicatrizar, ya que este viernes decidió culpar al propio Marcelo Tinelli de aquel duro momento.





"Nos fue muy mal. No quedamos sentenciados, pero nos mataron. Pero no solo lo habilitó la producción , para ese ritmo puntual hubo que preguntarle a Marcelo (Tinelli). Él fue el que dio el OK, fue un poco culpa de él. Lo hablé con Marcelo, no con El Chato (Prada). Él nos dijo que lo podíamos hacer en el pasillo, así que fue su culpa", sentenció Lourdes.





Al enterarse de los dichos de Lourdes, un tanto en broma y otro poco enserio, el conductor tomó la palabra a través de las redes sociales : "Desubicado comentario de Lourdes Sánchez. A mí me consultaron por esa coreo en el pasillo, di el ok, pero nunca imaginé que después iba a salir tan mal", escribió.





Y agregó: "Eso es su responsabilidad. Una pregunta para Ángel de Brito y El Chato Prada. ¿Ella que es bailarina, panelista o productora?" Lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que el productor ejecutivo del ciclo y el conductor de Los Ángeles a la mañana salgan en defensa de la bailarina. De Brito, por su parte, aseguró que Lourdes es una de sus "angelitas" (panelistas).





Mientras tanto, Prada fue más condescendiente con el conductor y aseguró que le espera una noche larga tras los dichos de su mujer: "Ella es multifacética y muy buena. Pero espero que estos comentarios no me traigan problemas con vos Marce... me espera una noche larga".