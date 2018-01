Tiene una duda

El debate instalado por Muriel Santa Ana sobre el aborto ya está instalado y, este jueves, una nueva declaración de la actriz arrojó nafta al fuego que dividió las redes sociales, al confesar que ella misma había acompañado a varias mujeres a interrumpir su embarazo.

En medio del escándalo y la grieta generada entre los que están a favor y en contra de la mencionada práctica, Úrsula Vargues azuzó Twitter con la siguiente declaración: "Si las mujeres no tenemos #AbortoLegalSeguroYGratuito exijo una ley que contemple la masturbación del hombre como un delito".

Y continuó con otros mensajes del mismo orden:

"¿Por qué la masturbación del hombre no es asesinato? Las mujeres acabamos sin matar a nadie. ¿Qué loco, no? Las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos. Con o sin ley. De eso se trata nuestro reclamo. Miles de hombres asesinando cada vez que acaban. ¡Ah! Pero sólo hay vida si se encuentran con un óvulo. Contate otra, amigo. Hay tanto machismo al pedo... Yo hago con mi cuerpo lo que se me canta. Y cada vez más mujeres".