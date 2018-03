Teté Coustarot salió al aire para darle una sorpresa a su sobrino, Mariano Zabaleta

Pocos saben que Teté Coustarot es hermana de la mamá de Mariano Zabaleta, el ex tenista que hoy se desempeña como conductor de televisión. Tampoco se conoce demasiado el vínculo familiar y anoche en el ciclo "Vino para vos" que conduce Tomás Dente por Kzo quedó más que claro.

Durante la entrevista que el animador le hizo al ex tenista, Coustarot salió al aire para sorprender a su sobrino. "Mariano es muy sincero para hablar. Y tiene esa enorme cualidad, entre otras que tiene, de siempre decir lo que le pasó y le pasa", contó sobre Zabala.

Y agregó: "No sé si fui malcriadora, no sé si es la palabra pero me encantó tener la familia que tengo y aparte cuando Mariano empezó a jugar eso de ir a verlo de chiquito, sufría mucho cuando perdía un partido, o cuando yo sentía que cobraba una falta que no era, quería ir a pelearme, traté de ser un poco más equilibrada. Ellos son cuatro hermanos, tengo otro sobrino más, Patricio, y con todos tengo el mismo cariño".

Ante la pregunta de cómo ve a su sobrino el rol de conductor, la experimentada animadora sentenció: "Lo más importante fue el paso de dejar de ser un jugador profesional de tenis a ver qué hacer en la vida. Y ahí es cuando uno ve a la gente y a la calidad de gente. Él encontró un camino que me parece genial y que lo hace muy bien. Y por otro lado también con su póker y todas las actividades que hace como profesional marca eso".

Mariano contó en la charla con Tomás que desde muy chico supo que iba a jugar al tenis de manera profesional. Por eso su paso por la escuela no fue relevante en su vida y sus padres así lo entendieron.

"Nunca fue un tema importante la escuela. Mariano fue siempre travieso. Tenía pasión por los pajaritos. Era muy amiguero que la sigue teniendo y la va a tener toda la vida. A él le encanta los amigos. Es muy sociable. Era así cuando era chico", finalizó Teté.

