¿Tercera en discordia?

Los rumores de una fuerte crisis entre Pico Mónaco y Pampita se acrecentaron en las últimas horas. Justamente por eso los medios encararon a la jurado del Bailando y, notablemente triste, ella no desmintió la crisis.

Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana los detalles que podrían haber generado la crisis y hasta ¿separación?.

"Hace dos semanas que ya no pasan los fin de semana juntos", comenzó la panelista, quien enseguida reveló que el motivo sería que Pampita "habría encontrado algo en el teléfono de Pico." "Se habla de Sol Pérez aunque ella lo desmiente", agregó Ángel De Brito.

"Pampita habría encontrado algo que no le gustó", aseguraron desde el programa, a lo que Latorre agregó: "Aunque él se porte bien, ella tiene una paranoia". "Ella le tiene prohibido a Pico sacarse fotos con sus fans", agregó.

Embed Chicos no tengo ni el número de pico no digan pelotudeces @AngeldebritoOk — Maria Sol Perez (@SolPerez) 15 de diciembre de 2017

Por su parte, Sol Pérez hizo su desmentida vía Twitter: "Chicos no tengo ni el número de pico no digan pelotudeces", le escribió al conductor.

"Chicos yo voy al programa Por una moneda porque me invitan, es mi laburo y la paso de diez. Eso no quiere decir que yo me mande mensajes ni con Pico ni con el Pollo. A mi me invita la producción y voy a seguir yendo!", agregó la ex participante del Bailando al conocerse que mañana asistirá al programa de Pico.