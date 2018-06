Tensión al aire entre Pampita y Sol Pérez

Este martes, en Pampita Online, el clima pareció poder cortarse con un cuchillo luego de que Sol Pérez expusiera, al aire, su incomodidad tras debatir sobre la legalización del aborto.

Con Ernestina Pais y Laura Azcurra para debatir sobre el tema, la chica del clima se quedó sin poder compartir algunas de sus opiniones por la interrupción abrupta de la conductora.

Al instante de tener que presentar a otro invitado, Pampita notó duro el semblante de la rubia y le tiró una chicana: "Sol, ¿estás bien vos?". Pero Sol, fue al frente sin titubear: "Sí, pero no me gusta que me corten el tema sin dejarme debatir, viste. Es como raro, pero bueno...".

En ese momento reinó la tensión en el estudio del ciclo. "¿Qué hacemos entonces?", siguió Pampita, sorprendida con el planteo de su compañera y con una sonrisa incómoda. "Nada, ya está", se desligó Sol.

"Seguramente mañana vamos a seguir conversando de esto. Hay tela para cortar para rato", concluyó Pampita.





