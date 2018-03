Arnaldo André

Aldo Funes

Osvaldo Laport

El actor y directorse sigue recuperando de su problema de salud y desde este miércoles su personaje en la exitosa comedia "Plaza suite" de Neil Simón producida por el empresario teatralserá ocupado por el actorquien desde hoy hará dos personajes: el marido del primer acto y el padre del tercer acto.Arnaldo, según sus médicos, tiene desde el pasado jueves un Herpes Zoster (culebrilla) y en el día de ayer se internó para hacerse los estudios y retomar en el fin de semana las funciones con normalidad de la obra que se representa en el Teatro Santa Fe de Mar del Plata."Sigo internado, pero es más que nada una decisión mía por la recomendación de los médicos para agilizar la recuperación y dar otro tipo de dosis para que no tenga secuelas esto", señaló el actor en diálogo con PrimiciasYa.comY agregó: "Estoy muy agradecido a los médicos porque me tratan bien y es como si estuviera en una 'Plaza Suite' (risas). De ánimo estoy muy bien, no me duele nada. Pero hay que hacer el tratamiento porque mucha gente cree que al desaparecer la roncha, que yo la tengo en el brazo derecho, cree que está recuperado totalmente y no es así. Yo quiero estar muy atento a mi salud y por esa razón estoy acá. Cuando esté recuperado cien por ciento volveré al teatro".