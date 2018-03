Guillermo Calabrese

Pedido disculpas

El episodio sucedió el domingo en una emisión de "Cocineros argentinos". El conductor habló desde su cuenta de Twitter y pidió disculpas. Además agregó que se encuentra internado por una hernia de disco.Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta el destino que tendráporque después de este episodio que se vivió al aire se armó un revuelo importante. El animador dijo que la melodía que acompaña a los insultos en las canchas haciason el "hit del verano". Pero lo hizo en el marco de un musical en su programa donde una banda tocó un fragmento de ese tema."Desde el domingo a la tarde estoy internado por un tema de hernia de disco. Es decir, incomunicado. Pese a ello me fueron llegando datos del enorme bondi que se armó. Empiezo por pedir Disculpas. En el marco del programa se vive siempre un ambiente festivo", puso el cocinero en su Twitter.Y agrega: "Aparte de cocinar, nos divertimos, cantamos, bailamos, hacemos chistes y huevadas varias. Esto hace ya 10 años. Esta vez parecería que si bien nunca ha sido un comentario directo y solo una fallida alusión a una música, el grado de susceptibilidad es enorme y no lo supimos medir".Pese a su comunicado, no se sabe si va a continuar en el ciclo o si fue removido por haber hecho este comentario."Por lo tanto reitero las disculpas. No lo hice antes por estar internado y no caer en cuenta en el rollo que se armó. En ningún momento hubo más que un triste comentario hacia una música. Lamento mucho todo esto que se arma. Buena vida a todos", sentenció.