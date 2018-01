Susana Romero: "Fui abusada por mi tío cuando tenía seis años"

Susana Romero reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía seis años por un tío y nunca pudo contárselo a sus padres.





"Mis padres me tenían que dejar en la casa de mi tía, que era la hermana de mi papá. Ese señor era el marido y en los horarios donde no estaba mi tía...", contó visiblemente afectada en el programa "Debo decir" de AméricaTV.





"Ese señor entraba a mi casa y yo me escondía debajo de la mesa, mi papá no entendía y se sacaba el cinturón para pegarme", agregó.





"Mi tío ya no vive, y su hijo no sé, ni quiero saber. Si hoy me lo cruzara no sé. Yo a veces soy consciente de que no manejo las situaciones entonces puedo llegar a un estado de locura tal que puedo llegar a matar", cerró.