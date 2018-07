Susana Giménez fue a ver a Laurita Fernández a "Sugar" y desestimó todos los rumores de una mala relación entre ellas que surgieron cuando la diva preguntó y dijo desconocer a la bailarina apenas la confirmaron como protagonista de la obra.





También aprovechó para desmentir que vaya a hacer teatro con Guillermo Francella





"Me encantó. ¡Cómo baila, por Dios!", manifestó la diva. La conductora de Telefe no ahorró elogios para la función a la que asistió y agregó que "esta obra es mágica".





¿Susana aclaró que no son ciertos los rumores de que volvería a hacer teatro junto a Guillermo Francella. "Me encantaría, pero no puedo por ahora", cerró la diva.