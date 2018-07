Sorpresiva confesión

A ocho meses de separarse del conductor Guillermo "el Pelado" López (48), Sofía "Jujuy" Jiménez (27) tiene un desafío por delante: debutar en la pista de Bailando 2018. La futura participante no quiso perderse la foto oficial del certamen donde, además de encandilar con su frescura y belleza... ¡no se calló nada!





Indagada por su estado sentimental, Jujuy no se privó de expresar sus sentimientos: "Estoy soltera y feliz. Estoy re bien así. Muchos me preguntan si tengo algún candidato, si estoy de novia... ¡cero! Y tampoco en búsqueda de nada. Me llama la atención que tampoco tengo ganas ni de que me digan cosas lindas, ni nada... ¡estoy como asexuada!", reveló la ex del conductor, quien recientemente blanqueó su noviazgo con la productora Nella Ghorghor.





Luego, ahondó en su nueva etapa sin hombres a la vista: "Siento que estoy pasando por un momento de mi vida... estuve muchos años en una relación, y ahora estoy como re focalizada en el trabajo. La energía esta puesta ahí y estar con alguien requiere energía y dedicación. Quiero disfrutar el tiempo para mí, así que estoy bien".