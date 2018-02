Sol Pérez mostró su malestar en las redes sociales hace unos días por algo que dijeron al aire los conductores de "Re despiertos", de TN, Guido Martínez y Fernando Molinero.





"Tratando de gato a una mujer. La libertad de una mujer no tiene que ser etiquetada de ninguna forma. Si mañana quiero salir desnuda eso no me va a hacer más o menos mujer, no por eso una mina es gato", explicó la modelo ante los comentarios de los animadores.





Embed @todonoticias @GuidoMtz @negritomolinero tratando de gato a una mujer la libertad de una mujer no tiene que ser etiquetada de ninguna forma. Si mañana quiero salir desnuda eso no me va a hacer más o menos mujer, no por eso una mina es gato. pic.twitter.com/g0jgXSCAvm — Maria Sol Perez (@SolPerez) 2 de febrero de 2018



Lo cierto es que trascendió que la rubia advirtió a las autoridades del canal de noticias de iniciar acciones legales si no recibía unas disculpas públicas de los animadores.





Sol aclaró el tema: "Es mentira, ni siquiera estoy enojada. Sí me molestó el comentario y puse en Twitter el video donde ellos lo decían".





Y fundamentó: "Ellos después pidieron disculpas en el programa y ya está, no hay nada más después de eso. Yo no llamé a ningún canal, es mentira, ni tuve contacto con ningún con los pibes por este tema, nada".