Sol Pérez: "No me pareció correcto el comentario de Yanina Latorre"

El jueves por la noche, Yanina Latorre posteó una foto de Sol Pérez con un tostado de jamón y queso, comentando su típico "foto marginal" que hace alusión a imágenes poco elegantes.





Esto generó la respuesta de la chica del clima y actriz de "La isla encantada", obra de Villa Carlos Paz.





Amo el agradecimiento del sandwich de miga tostado #fotomarginal pic.twitter.com/Rn2n6gG467 — Yanina Latorre (@yanilatorre) 23 de febrero de 2018



Pérez se mostró algo sorprendida por el mensaje: "La verdad es que no tengo mucha idea qué le pasó. Sé que subo esas fotos marginales, me llevo muy bien con ella y no tengo problemas con ella, pero no me pareció ese comentario".





Agradezco a la casa que todas las noches nos da comida, que con todo el esfuerzo nos preparan cosas riquísimas. Hay que ser agradecido y a la gente un posteo los ayuda un montón. Ojalá no vivas de la apariencia, a mi me chupa un huevo lo "marginal" https://t.co/vfuEaN9cup — Maria Sol Perez (@SolPerez) 23 de febrero de 2018



"¿Tenés que subir una foto comiendo sushi? Eso no me pareció. Es una casa que hace la comida y lo hace con todo el esfuerzo. Está bien agradecer y no hay que vivir de las apariencias, fijándose qué podés publicar y qué no", agregó.





Y cerró: "Es una boludez tremenda, grande como una casa. Para mí, quedó en esa contestación de Twitter y nada más. Tengo la mejor onda con Yanina".