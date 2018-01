El martes por la noche, Sol Pérez y su familia vivieron horas de muchos nervios y tensión debido a que su perro Cañito se había escapado de la casa donde se aloja la rubia en Villa Carlos Paz.





La integrante de la obra "La isla encantada" publicó el mensaje en Twitter para que ayuden a buscar a su mascota, que finalmente apareció varias horas después.

Embed Gracias a todos los que nos ayudaron, encontramos a Cañito !!! pic.twitter.com/tY7edQ66Nn — Maria Sol Perez (@SolPerez) 2 de enero de 2018

Sol relató lo sucedido: "Estábamos tomando algo sobre la pileta el martes y de repente, viene mi mamá y pregunta por el perro. Lo empezamos a buscar. Las puertas estaban cerradas, así que se escapó por la reja o no sé".

Embed Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Dic 31, 2017 at 2:15 PST

"Salimos a buscarlo a las 23.30, éramos cinco autos buscando y no aparecía. Estábamos mis tíos y los amigos de mi hermano buscándolo. Fueron cinco horas", agregó la chica del clima.

"Las primeras dos horas no lo quería publicar para que no hagan chistes, para que no me pasen información falsa. Hay gente que no entiende cuándo realmente hay un problema".

"Ale Benevento nos dijo que un chico lo había visto por Avenida San Martín, bastante lejos de mi casa. Yo vivo en Costa Azul y esto era Carlos Paz. Se ve que cruzó la autopista, la ruta, todo. Estaba bien por suerte, abajo de un aire acondicionado de una gomería. Casi lo pisa un colectivo, porque mi perro es sordo, tiene 14 años. Ese era el principal miedo. Después de muchas horas, lo encontramos y ahora está en casa", cerró aliviada la actriz y modelo.