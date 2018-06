"Estoy disfrutando del Martín Fierro y de la buena onda. Vine a cubrir para el programa de Pampia, ahora justo nos vamos a pasar mesa por mesa a ver qué enganchamos", comentó Sol.

La rubia no tuvo problemas con Laurita Fernández , a pesar de que la etiqueten como la tercera en discordia. "Me la crucé a Laurita y ya la saludé. ¿Cómo llevo los rumores? A mí me da igual, sé muy bien que es mentira. Lo llevo como lo que es, una mentira", cerró.