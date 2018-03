El martes por la mañana, Sol Pérez estuvo en el piso de "Los Ángeles de la mañana" y discutió muy fuerte con Yanina Latorre y Andrea Taboada, panelistas del programa del Trece.





Este fue el cruce:

El sitio PrimiciasYa se contactó con Sol, que afirmó: "En LAM me sentí bien, uno sabe cómo es este trabajo, no todo es color de rosas. Uno se sienta ahí y le pueden hacer las preguntas que quieren".





"A veces, una persona te pregunta y te repregunta algo que no les gusta la respuesta y es un poco denso. O simplemente no te dejan contestar para imponer su idea por encima de la mía. Eso pasa bastante seguido, pero siempre me siento cómoda cuando voy a LAM", finalizó la modelo y actriz de "La isla encantada".