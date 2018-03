Sol Pérez formará parte del renovado programa de Pampita

Que uno de los temas del verano: el distanciamiento entre Pampita Ardohain y Juan "Pico" Mónaco no solo sacudió al mundo del espectáculo sino que puso en el centro de todas las miradas a Sol Pérez, la despampanante y bella "Chica del Clima" a quien se la señaló como tercera en discordia entre la pareja.

Pero aunque la tormenta pasó y hoy atraviesan un gran momento sentimental, el nombre de Sol vuelve a sobrevolar llamativamente en la vida de Ardohain.

Después del escándalo, la periodista de TyC habló en exclusiva con CARAS y adelantó que formará parte del renovado "Pampita Online" en Telefe. La esbelta periodista reveló que acompañará a la conductora en su debut junto a un staff de siete panelistas entre los que estarán Barbie Simons, Ángeles Balbiani y Luis Piñeyro.

"Pampita es súper copada y bondadosa. Para mí será un honor trabajar con ella y que me den un espacio. Obviamente lo que se generó el año pasado no estuvo bueno pero yo no tenía nada que ver y ella por suerte salió a aclararlo. Para mí el tema se terminó cuando habló Carolina", aseguró Perez quien se mostró ansiosa por el desembarco del programa. "Tengo ganas de arrancar y estoy súper contenta. Va a estar buenísimo trabajar con ella", concluyó.

El esperado ciclo de entretenimientos desembarcará en el canal de las pelotas a principios de abril en el horario de las 11 de la mañana. Y no sería extraño que, tanto en el día del debut como a lo largo del año, se produzca más de un encuentro incómodo entre Pico, Pampita y Sol.

Fuente: Caras