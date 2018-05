¿Sol Pérez es la tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita Fernández?

Luego de varias tormentas por las que tuvieron que atravesar, Fede Bal y Laurita Fernández le pusieron fin a su noviazgo.

Según las declaraciones que la rubia disparó en Intrusos, esta vez, la separación es definitiva. Por supuesto, se habla de una tercera en discordia: Sol Pérez.

Los rumores sobre que algo pasa entre la chica del clima y el hijo de Carmen Barbieri no son de ahora y tienen su asidero en el hecho de que ambos protagonizan una picante escena en la revista Magnífica.

Este martes, luego de que Laurita confirmara la ruptura en Intrusos, Sol Pérez se defendió de la información arrojada por el periodista Damián Rojo, quien en el ciclo de América, dijo que "me llegó algo que no puedo chequear del todo (...) Me dicen que el fin de semana Fede pasó por el departamento de ella y la pasó a buscar para ir al teatro...".

Al rato, Sol le mandó un mensaje de WhatsApp a Marina Calabró, negando cualquier tipo de vinculación amorosa con Federico: "Vivo sola y el sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo. De ahí me fui al teatro. Es un jugador de fútbol".





