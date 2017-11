Sofía Macaggi, panelista del ciclo "Infama", AméricaTV, sufrió la inseguridad. Le rompieron el vidrio de su auto y revolvieron todo adentro del vehículo.

#inseguridad hoy me toco a mi. Me rompieron todo el auto y solo se llevaron el matafuego. Que impotencia!!!!!!!! pic.twitter.com/tm8YtCMnfV

Macaggi contó: "Fui a buscar el auto, lo tenía estacionado en Belgrano cerca de mi casa donde lo estaciono siempre y nunca había pasado nada. Llegué y estaba el auto totalmente destrozado, tenía el vidrio del acompañante roto, todo revuelto adentro".



"Me rompieron también un espejo retrovisor. Lo abrieron haciendo palanca porque estaba la marca. Me asusté y me angustié por la situación".





"Después tuve que hacer la denuncia y hablar con el seguro. La verdad que una situación horrible más que nada porque uno usa el auto para moverse con los trabajos", añadió la rubia..





Y cerró el tema: "No se llevaron nada de lo que había, sólo el matafuego. Tenía ropa pero revolvieron todo y sólo se llevaron el matafuego".