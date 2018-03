Sofia Jiménez más conocida como "Jujuy " disfruta de sus primeras vacaciones de soltera, después de terminar su relación con el Pelado López tras varios años de intenso amor. La diosa norteña eligió pasar unos días de descanso en la isla de Hawaii.

Relajada, libre y sensual compartió postales, con muy poca ropa : "Sensación de libertad en su máxima expresión. Así de simple, me animé. Dije 'why not?', ¡y así terminé! #Amé #PlenitudTotal" expresó, junto a un par de postales luciendo su cuerpo.

Por otra parte también disfrutó de un hermoso atardecer y dedicó unas palabras, por todo lo que esta atravesando en este momento de su vida