"Para mí Pinamar significa un montón de veranos con Guille, son muchos recuerdos súper lindos vividos y compartidos en ese lugar. Por supuesto es movilizador volver".





Y cerró: "Fui con muchas amigas y focalizando toda la energía en el laburo que fui a eso, fui a trabajar contratada por distintas marcas y a distintos eventos. Fui a trabajar para cumplir con mis responsabilidades laborales".

Embed Una publicación compartida por Sofi Jimenez (@sofijuok) el Ene 30, 2018 at 6:42 PST



















El sitio PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo, quien aclaró al respecto: "Algo leí en las redes que me había cruzado con Guille en un evento pero eso no es así, es mentira. Sí es verdad que fui a desfilar al Pinamar Moda Look que voy hace un montón de años, pero no me lo crucé a Guille para nada".