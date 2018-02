Fernando Burlando es el flamante abogado de Juan Darthés en las denuncias por acoso que el actor tiene de Anita Coacci y Natalia Juncos.

Este medio lo contactó para que el letrado actualice la situación legal del galán: "Lo que dijeron las denunciantes no tiene un aval. Cualquier persona que sufre cualquier tipo de abuso, lo que tiene que hacer es recurrir a la Justicia. En este caso, nadie asistió".

"Esta circunstancia genera un debilitamiento no solo en la credibilidad sino un grave problema. Sin pruebas, uno no puede decir lo que quiere en un medio, sobre todo teniendo en cuenta que provoca un daño muy importante. Tal vez incentivadas o motivadas por el criterio feminista, que está a la palestra de cualquier tipo de idea. Toda idea extremista no es buena", amplió el representante legal.

"Hay que darle criterio a la opinión y a la posibilidad de la mujer de recurrir a la Justicia cuando corresponde. Darthés tiene una vida y una trayectoria engalanada por la coherencia y la buena conducta".

"Siciliani y Calu son pares, tienen la misma jerarquía dentro del mundo artístico. En estos casos, hay directores o productores que chequean estas circunstancias y pueden ponerle freno. Si Darthés genera tensión en una escena, pueden ver al director para cambiar la escena. No hubo llamados al respecto. Es algo profesional, que uno lo puede interpretar como quiere. Que aparezcan dos mujeres que digan que hubo abuso cuando no lo hay, aparte de ser delito, son declaraciones irracionales. A Darthés hoy lo avala su trayectoria. No le podés decir que es un degenerado", completó Burlando.