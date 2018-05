Silvina Luna y el Polaco están en México: ¿hubo reencuentro?

Silvina Luna y el Polaco se separaron hace algunos meses y según contó la rosarina a este medio, desde febrero que no se volvieron a ver.





Debido a que ambos se encuentran en México, habían surgido rumores de reconciliación. Silvina está en Tulum por cuestiones laborales y el Polaco viajó al país azteca a realizar una serie de recitales.









Pero Luna dialogó con el sitio PrimiciasYa y negó que haya habido un encuentro: "Yo estoy en Tulum y el Polaco, tengo entendido, tocó en Monterrey, bastante lejos de acá" (2440km).





"No tengo idea dónde estuvo, te puedo hablar de mí. La verdad que no lo vi. Desde que nos separamos, no nos vimos más. Estoy soltera y con proyectos personales. Estoy viviendo en Los Ángeles".



Por otro lado, el Polaco también negó que se hayan encontrado: "No tenía ni idea que ella estaba en Tulum, yo fui a México a trabajar y a promocionar mis temas por primera vez".

Luego, Silvina detalló sobre su nueva vida: "Practico yoga todos los días, medito. cambie mi alimentación, como todo orgánico. Llevo una vida muy tranquila, nutriendo mi lado espiritual. Tulum es un lugar que tiene todo eso, muy energético e inspirador. Con playas y un mar increíble. Además que viene gente de todo el mundo".





"Vine a pasar unos días y vuelvo a EEUU. Estoy creando una línea de ropa, que voy a vender en Los Ángeles, Nueva York y también Argentina. Y Tulum es muy inspirador, por la onda que le voy a dar a cada pieza", agregó la modelo.





"Me gusta vivir en un lugar donde hay mar, aunque obviamente voy a estar yendo a Argentina, donde tengo a todos mis afectos".





Silvina está parando en el hotel ArtHouse, complejo que queda en el medio de la selva y que incluye un museo dentro. Se encuentra en el sofisticado barrio Aldea Zama. Por el momento, sigue sin ver al Polaco, su ex, y parece que la ruptura es definitiva.