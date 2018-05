Luego de la llegada al mundo de la política de mujeres de la farándula porteña como Amalia Granata o Zulma Faiad, Silvina Escudero quiere seguir por el mismo camino pero con otro perfil.





La bailarina contó que le gustaría hacer cosas por los animales, aunque aclaró que hay personas más capacitadas.





"Trato de no hablar de política, es un tema sensible. Hay gente capacitada y que estudia para eso, no es mi caso. Puedo hablar como una ciudadana más, pero trato de no opinar al respecto", comenzó.





"Con el tema de los animales, somos familia de rescatistas y proteccionistas, tanto de la parte de mi papá como de mi mamá. Desde mi lugar, trato de concientizar por qué hay que tener tanto respeto al animal. Sufren, se angustian, tienen ataques de pánico, se alegran, pasan hambre, sed... Todo igual", agregó.





"Los animales son una especie más del reino animal. Desde que sabemos que tienen sistema nervioso central, igual que nosotros, hay que respetarlos. No hace falta que los amen, como yo. Pero respetenlos".





Silvina enfatizó: "Me preguntaron si estaría en política y por lo único que estaría es para que haya leyes firmes contra el maltrato animal. En toda índole vemos crueldades. Pero voy a hablar de lo que estudié y lo que sé. Siempre hay cosas para hacer".