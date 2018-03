Silvia Süller nos dio un gran susto a todos luego de vérselas cara a cara con un infarto agudo de miocardio que casi la deja fuera de combate.

Pero luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometida, en la cual se le puso un stent, la rubia ya se encuentra en plena recuperación y reflexionó acerca de la mala jugada con que la sorprendió su salud. "Podría estar muerta", reconoció en una entrevista.

Esta tarde, en el programa Todas las tardes que Maju Lozano conduce por El Nueve, la mujer confesó su alegría por haber recibido la visita de su hija Marilyn- a quien no veía desde hacía años- en el Hospital Ramos Mejía donde permanece internada.

Más tarde, se refirió a su futuro: "Yo necesito trabajar porque a mí no me mantiene nadie. Yo soy una mujer sola. Estoy para trabajar, no sé por qué no trabajo. Eso me tiene mal".

En ese marco, Silvia dijo que le gustaría conducir un programa nocturno "que no tenga panelistas y en el que pueda divertir a la gente y que se vaya a dormir con una sonrisa", agregó la actriz, que también aseguró, para reconocer luego que "La vida es corta. Yo podría estar muerta ahora".

Pero la frutilla de la charla, fue cuando Süller habló de si situación sentimental: "El que yo quiero... Van a hacer 11 años que lo conocí. Yo tengo un amor por él que trasciende el plano terrenal.

"No lo quiero para la cama. Lo quiero del corazón, del alma...", disparó.

