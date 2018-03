En diálogo con Catalina Dlugi en "Agarrate Catalina", Catherine Fulop contó que la separación de su hija Oriana Sabatini con Julián Serrano fue muy difícil para la joven, porque él fue quien decidió ponerle un punto final a la relación. Además, la venezolana habló de la revolución feminista.Si bien la actriz y conductora no quiso develar el nombre del galán que estaría alegrando el corazón de su hija, Cathy se refirió a la relación que tuvo Oriana con Julián Serrano y que terminó luego de 3 años. "A mí me dolió que terminaran y que terminaran de la manera que terminaron, yo siento que a mi hija le rompieron el corazón, a mí me dolió", dijo.

Aunque enseguida aclaró que "está todo de diez con Julián", y contó, sin dar detalles, que "Yo creo que Oriana anda con un corazoncito puesto por ahí, está muy bien, es un momento muy crucial de su carrera, y todo lo que ha logrado es maravilloso, está grabando una serie en estos momentos".

Consultada sobre el paro del #8M, y el momento que viven las mujeres, las actrices que se animan a contar situaciones de acoso o abuso que sufrieron por parte de productores, actores y hasta directores, Fulop destacó: "Estos tiempos que estamos viviendo las mujeres que nacimos años atrás, estamos viendo una revolución muy hermosa, que también es dura".

"Celebro que las mujeres estén hablando de las situaciones que les han pasado. Más allá de que pase lo que pase, todos tenemos que aprender a decir las cosas, los hombres tienen que aprender que las mujeres somos seres humanos y que nos tienen que respetar", concluyó la actriz venezolana.