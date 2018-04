"Lo del aborto es algo muy personal, si tuviera un embarazo no deseado no abortaría pero sé que el aborto se hace, sea legal o no, y muchas mujeres pierden su vida haciéndolo. Por lo que me parece que si se va a seguir haciendo, que sea algo seguro", señaló en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".





Mientras que sobre el movimiento feministas afirmó: "Si bien me considero una persona que apoya a las mujeres, estoy a favor de la igualdad del hombre y la mujer".



"No se puede ser tan dañino, hay que tener cuidado. Me parece que las mujeres tenemos que estar unidas en todo, no salir a sacarnos el cuero por redes cuando una sube una foto", remarcó.

fue muy contundente al referirse a temas que están en discusión en el país, como la despenalización del aborto