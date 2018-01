"Si piensa que soy nefasta, no me interesa"

Adriana Salgueiro, quien en su momento dijo que hacía once años que no era invitada a la mesa de la diva. Mucho se habló de "las listas negras" en los programas de Mirtha Legrand o por lo menos de ellas hablaron personajes del espectáculo como, quien en su momento dijo que hacía once años que no era invitada a la mesa de la diva.





Pero todo eso quedó ya en el olvido. Finalmente, este domingo se produjo el reencuentro. Salgueiro, quien ahora es parte de la obra "Qué le digo a mi mujer", en Mar del Plata, fue invitada a almorzar con Legrand.

Tristán que terminó en la Justicia, y que la misma le terminó dándole la razón al cómico. Lo cierto es que durante el programa, Mirtha le consultó a Salgueiro por la pelea que involucró hace unos años a Cinthia Fernández que terminó en la Justicia, y que la misma le terminó dándole la razón al cómico.





Adriana contó su versión: "Voy a contar exactamente lo que pasó y que fue lo que yo declaré en la Justicia. Lo que yo viví en ese momento, estaba haciendo en el escenario una escena con Joe Rigoli en "Más loca que una vaca" y escuchamos una puteada feroz, una grosería tremenda a los gritos de una voz femenina. Yo estaba enojada porque el público lo había escuchado y lo miro a Joe como diciendo "¿qué hacemos?... ¿lo incorporamos como parte del libro...? Me pareció una falta de respeto y furiosa pregunto, ¿qué pasó? Y ahí me dicen que había todo esto, pero yo no lo vi y no lo viví. Lo conozco a Tristán hace muchos años... desconozco que hubiera hecho semejante locura..."





Luego Mirtha, acotó: "Cinthia te acusó a vos de que te habías hecho bastante la desentendida..." Y Salgueiro respondió: "Si, si utilizó una palabra bastante más desagradable para conmigo, pero si ella cree que ir a declarar la verdad a la Justicia me hace una persona "nefasta", bueno está bien, que lo piense. Yo sé que actúo bien".